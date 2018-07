Wild River zeichnet Z-Software

Großansicht "Pilot Sports" von Z-Software. "Pilot Sports" von Z-Software.

Das Münchner Publishing-Label Wild River kündigt den Flugsimulator "Pilot Sports" an, der bei Z-Software in Dortmund entsteht. Seit der Gründung des eigenen Games-Label von EuroVideo im Januar 2018 hat der Publisher und Distributor sein Portfolio rapide vergrößert. Mit Z-Software wird neben Studios wie ByteRocker Games und Bonus Level Entertainment ein weiterer deutscher Entwickler unter Vertag genommen, der sich vor allem auf Simulationsspiele wie " Autobahn-Polizei Simulator " und " 3D Mini Golf " spezialisiert.Der Fokus von "Pilot Sports" wird entgegen des aktuellen Online-Multiplayer-Trends vor allem auf Split-Screen-Koop liegen. Spieler werden sich in einer Auswahl von fünf unterschiedlichen Fluggeräten, wie beispielsweise Flugzeugen, Jetpacks und Fallschirmen auf über 50 verschiedenen Kursen beweisen können. Das Spiel wird für PS4 und Nintendo Switch erscheinen.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden