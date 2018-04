Wild-River-Portfolio wächst um Strategie-Spiel "Ancestors Legacy"

Wild River, das Publishing-Label von EuroVideo Medien , bekommt einen weiteren Neuzugang: Das Strategiespiel "Ancestors Legacy" wird im deutschsprachigen Raum vom Münchner Vertriebler vermarktet. EuroVideo Medien und der russische Publisher 1C Publishing unterzeichneten ein Vertriebsabkommen. "Ancestors Legacy" wird in Polen bei Destructive Creations entwickelt und soll am 22. Mai 2018 für PC erschienen."Das Echtzeit-Strategie-Genre erfreut sich im deutschsprachigen Raum schon immer sehr großer Beliebtheit", so Steffen Hippe , Sales Director bei EuroVideo. "Wir freuen uns sehr, mit 'Ancestors Legacy' einen überaus vielversprechenden Titel in unser Portfolio aufnehmen zu dürfen.""Ancestors Legacy" ist ein Echtzeit-Strategiespiel, das sich mittelalterlicher europäischer Geschichte orientiert. Angesiedelt zwischen dem 10. bis 13. Jahrhundert haben Spieler die Wahl zwischen vier Fraktionen: Wikingern, Slaven, Briten und Germanen."Basierend auf dem bisherigen Feedback und der Anzahl aktiver Spieler in der Open Beta wissen wir, dass 'Ancestors Legacy' auf dem deutschen Markt auf großes Interesse stößt", sagt Nikolay Baryshnikov, VP 1C Company. "Wir schätzen die Zusammenarbeit mit EuroVideo sehr, da sie den Titel der wachsenden Fanbase sowie weiteren potenziellen Kunden in der Region näher bringt."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen