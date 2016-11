Wiener Comic Con wächst um fast 30 Prozent

Großansicht - (Bild: Reed Exhibitions / David Faber ) (Bild: Reed Exhibitions / David Faber )

Wien steht nicht nur während der Game City Wien im Zeichen der Games. Dies zeigte sich am vergangenen Wochenende, diesmal nicht im Rathaus, sondern auf dem Messegelände der österreichischen Hauptstadt. Da fand am 19. und 20. November zum zweiten Mal die VIECC Vienna Comic Con statt. Organisiert von Reed Exhibitions wurde die Vienna Comic Con in diesem Jahr erstmals von der Brettspielmesse "spielespass" flankiert. Und das Konzept ist offensichtlich aufgegangen. Die spielespass mit ihren 40 Ausstellern besuchten laut Reed Exhibitions rund 15.0000 Besucher. Auf der Comic Con wurden sogar fast 22.000 Besucher gezählt. Wie viele davon beide Veranstaltungen besuchten ist nicht bekannt. Im Vergleich zum Vorjaht hat aber die Besucherzahl der Comic Con um 29 Prozent zugelegt.Inhaltlich bot die Vienna Comic Con ein buntes Programm, das neben Mangas und Comics auch Games, Cosplay und eine YouTuber-Bühne umfasste. So fanden sich unter den 262 Ausstellern unter anderem die österreichische Dependance von Sony Interactive Entertainment oder Nintendo of Europe. Aber auch MediaMarkt, Gaya Entertainment oder das Wiener SAE Institue nutzten die Comic Con, um in Kontakt zur Zielgruppe zu treten. Bei den YouTubern reisten unter anderem iBlali, Phil Laude und OG von Y-Titty an. Und die VIECC Championship of Cosplay 2016 gewann Okkido Cosplay aus Ungarn.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen