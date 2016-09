Wieder Streiks an sechs Amazon-Standorten

Großansicht Verdi versucht wieder Sand ins Logistikgetriebe von Amazon zu streuen (Bild: Amazon) Verdi versucht wieder Sand ins Logistikgetriebe von Amazon zu streuen (Bild: Amazon)

Die Gewerkschaft Verdi hat am heutigen Mittwoch einmal mehr zu Arbeitsniederlegungen in mehreren Amazon -Logistikzentren aufgerufen. Demnach sind Amazon-Mitarbeiter der Standorte Rheinberg, Werne, Bad Hersfeld, Leipzig und Koblenz mit Beginn der Frühschicht in den Ausstand getreten. Auch in Elmshorn, wo DVDs und Blu-rays für den Postversand Lovefilm eingetütet werden, wird demnach gestreikt. Die Streiks sollen bis zum Ende der Spätschicht andauern und fallen laut Verdi auf einen Tag, der hohes Auftragsvolumen verzeichne.Verdi kämpft schon seit Jahren bei Amazon für einen Tarifvertrag nach den Bedingungen des Einzel- und Versandhandels. Der US-Konzern lehnt Tarifverhandlungen dagegen kategorisch ab und verweist auf eine Bezahlung nach der Logistikbranche, die sich im oberen Bereich des dort Üblichen bewege.Während Amazon bei allen Streiks betont, dass die Arbeitsniederlegungen keine Auswirklungen auf die Belieferung der Kunden hätten, sehen die Gewerkschafter dies naturgemäß anders: So verursachten die Streiks, bei denen teilweise ein Drittel bis rund die Hälfte der Beschäftigten einer Schicht die Arbeit niederlegten, "deutliche Lieferprobleme", behauptet Verdi.Amazon nutzt in den letzten Jahren verstärkt sein europäisches Logistiknetzwerk, um Ware zum Kunden zu bringen, etwa über die Distributionszentren in Polen und Tschechien. Aber auch das deutsche Standortnetz wird ausgebaut. So ist für nächstes Jahr ein neues Distributionszentrum in Winsen an der Luhe geplant, für den Standort Werne hat der E-Tailer diese Woche den Baubeginn für eine Erweiterung verkündet.

Quelle: VideoMarkt

