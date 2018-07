Wieder Streikmaßnahmen bei Amazon

Seit sechs Jahren treten Amazon-Mitarbeiter immer wieder in den Streik

Am Morgen des 17. Juli haben an mehreren Standorten Amazon -Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt. Für den Standort Leipzig erwartet die Gewerkschaft Verdi beispielsweise, dass sich an dem Streik 400 Personen beteiligen werden. Auch für die Standorte Bad Hersfeld, Graben, Rheinberg, Werne und Koblenz waren entsprechende Maßnahmen angekündigt worden. Auch in Amazon-Zentren in Polen und Spanien soll gestreikt werden. Angekündigt wurde auch, dass der Streik am Mittwoch fortgesetzt werden soll. Für die Streik-Mahnahmen nutzt Verdi wieder einen Amazon-Aktionstag, den sogenannten "Prime Day". Demonstriert werden soll u.a. für einen Gesundheitstarifvertrag: "Die Botschaft ist klar: Während der Onlineriese sich bereichert, wird an der Gesundheit der Beschäftigten gespart", hatte bereits gestern Stefanie Nutzenberger, für den Handel zuständiges Bundesvorstandsmitglied der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, erklärt. Hintergrund ist der seit 2013 schwelende Konflikt um einen Tarifvertrag.Amazon wiederum erklärte erneut, dass man auch ohne Tarifvertrag ein fairer Arbeitgeber sein könne. Zudem befürchtet der US-Händler aktuell keine Auswirkungen, da die Mehrzahl der Mitarbeiter regulär arbeiten werde. "Die Pakete kommen an", so eine Unternehmenssprecherin.

Quelle: VideoMarkt

