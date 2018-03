White-House-Termin ohne Einladungen?

Laut der Pressesprecherin des Weißen Hauses will sich US-Präsidentmit Vertretern der Spielebranche treffen, um über die Gewaltdarstellung in Games zu sprechen. Mit wem er spricht ist unklar. Denn wie diebekannt gab, sei weder beim US-Branchenverband noch bei einem der Mitglieder eine Einladung eingegangen. | Quelle: Gamesbeat Ubisoft feiert das zweijährige Jubiläum von "" und gibt neue Zahlen zum Spiel heraus: Überhaben das von der Dollar-Grippe heimgesuchte New York besucht. Außerdem wurden in den letzten zwei Jahren 549.939.300 abtrünnige Agenten "der Gerechtigkeit zugeführt", wie Ubisoft sagt. | Quelle: PressemitteilungDie Zeichen mehren sich, dass das nächste "Battlefield" ein Setting im 2. Weltkrieg hat. Aktuell vermeldet die bestens vernetzte Seite "VentureBeat" basierend auf anonymen Quellen, dass der Titel, der EA-intern den Arbeitstitel "Battlefield 2" hatte, als "" in den Handel kommen soll. Offiziell bestätigt wurden die neuen Gerüchte nicht. | Quelle: GamesBeat kauf Blue Mammoth Games. Finanzielle Details wurden nicht bekannt.sitzt in der Nähe von Atlanta und hat "Brawlhalla" entwickelt. | Quelle: PressemitteilungDie polnische Profi-Fußball-Ligaplant eine eigenefür die Fußballsimulation "FIFA". Laut der Sport-Seite kicker geht die Ekstraklasa dafür eine Partnerschaft mit der Sportagentur Lagadère Sports ein. Zusammen mit Lagadère soll eine "FIFA"-Liga entstehen, die alle 16 polnischen Profi-Vereine beinhalten soll. | Quelle: kicker

Quelle: GamesMarkt.de

