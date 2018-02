Westermann komplettiert Mediakraft-Geschäftsführung

Mediakraft hat Remco Westermann in die Geschäftsführung des Multi-Channel-Networks berufen. Westermann ist CEO der Gamigo AG in Hamburg, die Mitte 2017 das MCN Mediakraft übernahm . Er verantwortet die Geschäfte von Mediakraft gemeinsam mit Levent Gültan, der bereits seit 2013 bei Mediakraft ist. Der frühere Mitgeschäftsführer Constantin Stammen schied nach Unternehmensangaben bereits 2017 aus.Parallel zur Ernennung Westermanns verkündet Mediakraft Veränderungen bei der Positionierung an. Die Kölner wollen sich als Experte für Online-Video und Social Media Marketing für Brands und Werbekunden positionieren. Der Fokus rückt also weiter weg von der Vermarktung von Influencern - Mediakraft startete einst als Netzwerk von YouTuber für YouTuber - hin zu Content Marketing und Branded Content Production.Neben der stärkeren B2B-Orientierung will sich Mediakraft künftig auch wieder stärker im Bereich Games positionieren. "Mit der zusätzlichen vertikalen Schwerpunktsetzung von Mediakraft auf das Thema Gaming führen wir die Stärken von gamigo und Mediakraft zusammen. Für den Gaming-Bereich werden wir zum Beispiel neue Online-Video-Formate und Branded Channel entwickeln", so Remco Westermann.

Quelle: GamesMarkt.de

