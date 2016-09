Werbeaufsicht untersucht "No Man's Sky"

Die Advertising Standards Authority (ASA) aus Großbritannnien untersucht den Fall " No Man's Sky ". Die Werbeaufsicht prüft offenbar, ob Entwickler Hello Games und Sony, die als Publisher der PS4-Version auftreten, irreführende Werbung betrieben. Die ASA wurde tätig, nachdem sich zahlreiche Käufer des Spiels darüber beschwerten, dass der Umfang von "No Man's Sky" zum Relase nicht dem entsprach, was im Vorfeld beworben wurde.Hello Games und Sony habe, so der Vorwurf, das Produkt in Screenshots und Trailern anders dargestellt. Angepriesene Features wie beispielsweise ein Mehrspieler-Modus seien in der finalen Version nicht enthalten.Ob Hello Games und Sony wirkliches Ungemach durch die Untersuchung droht, ist aber eher fraglich. Die ASA ist kein staatliches Organ. Sie kann lediglich Abmahnungen aussprechen und die Betroffenen zum Unterlassen des kritisierten Verhaltens auffordern - juristisch bindend ist das aber nicht.

Quelle: GamesMarkt.de

