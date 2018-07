Weitere Gaming-Personalie heizt Spekulationen um Google Yeti an

Nein, Google ist in Sachen Games, VR und AR sicher kein unbeschriebenes Blatt. Ob Cardboard oder Daydream, Niantic oder Play-Store - an Google kommt man im auch im Spielebereich nicht vorbei. Und trotzdem scheint eine weitere Großankündigung bevorzustehen. Zumindest veranlasst eine neuerliche Personalie die US-Presse zu entsprechenden Spekulationen. Konkret geht es um Richard Marks, der seit kurzem in Googles Diensten steht. Marks ist Ingenieur und gehörte zum Senior-Team, das für Sony Interactive Entertainment an PlayStation VR und PlayStation Move gearbeitet hat.Marks folgt damit unter anderem Phil Harrison, der im Januar zu Google stieß. Harrison war zuletzt zwar bei Microsoft gilt aber als einer der wichtigsten Manager in der Ära der original PlayStation. Er baute zunächst das First- und Third-Party-Netzwerk Sonys in Europa auf und war später verantwortlich für alle Studioaktivitäten weltweit. Er legte damit den Grundstein für die Bandbreite an PlayStation-Exklusivspielen, die heute noch zu den wichtigsten Verkaufsargumenten der Marke zählt.Neben Harrison und Marks hat Google zudem weitere erfahrene Games-Manager angeheuert, darunter Jack Buser, Ex-PlayStation-Home-Chef, und Greg Canessa, einer der Macher von Xbox Live Arcade, wie GamesBeat berichtet. GamesBeat wertet den Personalaufbau auch als Zeichen, dass es ernst wird um einen bisher unbestätigten Googler Service mit dem Arbeitstitel "Yeti". Dabei soll es sich um einen Games-Streamingdienst für eine Google-eigene Spielekonsole handeln.

