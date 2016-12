Weihnachtsgeschäft nimmt Fahrt auf

Während die Bilanz des ersten Adventswochenendes noch recht durchwachsen ausfiel, hat das Weihnachtsgeschäft zuletzt offenbar mächtig an Fahrt gewonnen. Wie der Handelsverband Deutschland (HDE) auf Basis einer Trendumfrage unter rund 400 Unternehmen meldet, liefen die Geschäfte in der Woche vor dem zweiten Advent weitaus besser. "Besonders in den zentralen Innenstadtlagen zog das Geschäft gegenüber der Vorwoche spürbar an", so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth . Insbesondere der Einzelhandel mit Lebensmitteln, Unterhaltungselektronik, Kosmetika und Spielwaren berichte von guten Umsätzen. Zu der guten Entwicklung hätte vielerorts der verkaufsstarke Samstag beigetragen, an dem offenbar viele Kunden kleine Gaben für den Nikolausstiefel besorgten. Grund zur Freude haben aber allerdings eher die großen Handelsketten: Wie schon bei der Vorwochen-Trendumfrage zu beobachten, bewerteten größere Unternehmen mit über zwei Mio. Euro Jahresumsatz den Geschäftsverlauf deutlich besser, als kleinere Händler.Insgesamt erwartet der HDE für das Weihnachtsgeschäft in den Monaten November und Dezember erstmals Umsätze von über 90 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Wachstum von 3,9 Prozent.

Quelle: VideoMarkt

