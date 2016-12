Weihnachtsgeschäft: Kleinere Händler weiterhin unzufrieden

Das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel erreichte in der Woche vor dem dritten Advent das gute Niveau des Vorjahres, meldet der Handelsverband Deutschland (HDE) . Insbesondere größere Händler seien nach einer aktuellen HDE-Umfrage unter 400 Unternehmen zufrieden - ein Trend, der sich schon in den letzten Wochen herauskristallisierte. Bei den meisten kleineren Händlern könnte es nämlich besser sein: Diese zeigen sich laut HDE-Umfrage nur zu einem Drittel mit dem Geschäftsverlauf zufrieden. Auch in den Innenstädten herrscht offenbar Aufholbedarf: So war in den Stadtzentren ebenfalls nur ein Drittel der Händler mit der Kundenfrequenz zufrieden.HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth setzt nun auf einen starken Endspurt, um das vom Verband erwartete Umsatzplus von knapp vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu erreichen. "Wir stehen mit dem vierten Adventswoche und den Tagen vor dem 24. Dezember vor der traditionell stärksten Zeit im Weihnachtsgeschäft. Dann machen sich erfahrungsgemäß noch einmal viele Kunden auf den Weg in die Innenstädte", so Genth. Der Optimismus dürfte auch auf kalendarische Effekte zurückzuführen sein: In diesem Jahr fällt Heiligabend auf einen Samstag, so dass nach dem vierten Advent noch fast eine Woche für die Weihnachtseinkäufe zur Verfügung steht.

