Weihnachtsgeschäft hat Luft nach oben

Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet in diesem Jahr mit einem Weihnachtsgeschäft auf Rekordniveau - das erste, nach Verbandsangaben auf Vorjahresniveau verlaufene Adventswochenende sorgte allerdings nicht im gesamten Handel für zufriedene Gesichter. So berichten größere Händler in einer aktuellen HDE-Umfrage von einem guten Geschäftsverlauf, während kleine und mittlere Betriebe mehrheitlich unzufrieden seien. Überdurchschnittlich verliefen demnach die Geschäfte in den Stadtteilzentren, Fachmärkten sowie im Einzelhandel mit Unterhaltungselektronik, Möbeln und Einrichtungsgegenständen sowie Bau- und Heimwerkerbedarf. Der Handelsverband gibt sich jedoch optimistisch: "Je näher Heiligabend rückt, desto mehr Kunden kommen zum Einkaufen in die Innenstädte", so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth Für das gesamte Weihnachtsgeschäft erwartet der HDE für November und Dezember erstmals Umsätze von über 90 Mrd. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht das einem Wachstum von 3,9 Prozent. Auch die GfK sieht gute Voraussetzungen: Laut einer aktuellen Umfrage liegt das geplante Budget für Geschenke dieses Jahr bei durchschnittlich 280 Euro pro Verbraucher, sechs Euro mehr als im Vorjahr.Filme, Serien und Musik stehen als Geschenke allerdings nicht mehr so hoch im Kurs, so entscheiden sich der GfK-Umfrage zufolge heuer 14 Prozent weniger Konsumenten für die silbernen Scheiben als im letzten Jahr. Mit 36 Euro geben sie jedoch etwas mehr für CDs und DVDs aus als 2015 (32 Euro). Daraus ergibt ein Umsatzpotenzial von 326 Mio. Euro (minus elf Millionen Euro).

Quelle: VideoMarkt

