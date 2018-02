Webhelm.de will mit Relaunch Medienkompetenz fördern

Die Webseite Webhelm.de wurde inhaltlich und optisch überarbeitet. Das Portal richtet sich an pädagogische Fachkräfte und Eltern und bietet Informationen zum Medienumgang für Kinder und Jugendliche an - auch Games und Apps werden thematisiert. Bei der Neugestaltung wurde laut Aussage der Macher vor allem Wert darauf gelegt, einen niederschwelligen Zugang zu allen Angeboten und Inhalten zu ermöglichen.Webhelm.de wurde vor rund neun Jahren ins Leben gerufen und ist ein Projekt der Aktion Jugendschutz und des JFF - Institut für Medienpädagogik. Unterstützt wird das Portal von den Bayerischen Ministerien für Arbeit und für Umwelt und Verbraucherschutz sowie der Stiftung Medienpädagogik."Das Projekt gibt es seit 2009 und unsere Erfahrungen zeigen, dass vor allem pädagogische Fachkräfte nach Anlaufstellen im Internet suchen, um sich zu informieren und Hilfestellung zur Umsetzung von eigenen medienpädagogischen Projekten zu bekommen", sagt Kathrin Demmler, die Direktorin des JFF - Institut für Medienpädagogik. "Gleichzeitig erreichen uns auch von Eltern viele Fragen zu diesen Themen. Deshalb stellt webhelm.de pädagogischen Fachkräften in übersichtlicher Form alles zur Verfügung, was ihnen bei der eigenen praktischen Arbeit in Jugendhilfe, Jugendarbeit und Schule helfen kann. Zusätzlich gibt es für Eltern einen einfachen aber sehr fundierten Überblick über relevante Themen, mit denen sie ihre Kinder im Umgang mit Medien unterstützen können."

Quelle: GamesMarkt.de

