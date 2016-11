Web Media gründet Vermarktungsagentur

Die Web Media Publishing AG aus München, unter anderem Betreiber der Portale Gameswelt.de und Mann.tv, gründet die Vermarktungsagentur WASD Media. Zum 1. Januar 2017 werden alle Vermarktungsaktivitäten auf die neue GmbH ausgegliedert. Neben der Vermarktung des Web-Media-Portfolios übernimmt WASD im neuen Jahr ebenfalls auch den digitalen Anzeigenvertrieb der zur Weka Media Publishing GmbH gehörenden Portale connect.de und pc-magazin.de. In die Geschäftsführung des Vermarkters werden die Web-Media-Vorstände Sven Siemen und Michael Moser berufen."Mit der Weka Media Publishing als starkem, neuen Partner ist die Gründung eines neuen Vermarkters der konsequente Schritt, um unsere Stärken am Markt weiter zu fokussieren. Mit den bereits vorhandenen Umfeldern aus dem Sektor Gaming, Film und Entertainment holen wir uns nun den perfekten Partner aus dem Tech-/Mobilfunk-Bereich ins Boot", so Siemen.

