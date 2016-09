"We Are Ubisoft": Kampagne gegen Vivendi-Übernahme

Die Ubisoft -Mitarbeiter kämpfen weiter gegen die drohende Übernahme durch den Medienkonzern Vivendi und wollen sich nicht kampflos in ihr Schicksal ergeben. Unter dem Motto "We Are Ubisoft" wurden eine Reihe von Aktionen gestartet, mit der die Angestellten für die Unabhängigkeit des französischen Publishers eintreten wollen.

