"We Are" Initiative auf E3 und "Vampyr" ist UKs Nummer Eins

Dienutzt die E3 um ihre neue ""-Initiative zu starten, die in Kooperation mit dementstand. Ziel des Projektes ist es, Frauen aus der Games-Branche zusammenzubringen und neuezu finden und zu fördern. Auf ihrembietet die "We Are"-Initiative ein Rednerprogramm, Diskussionen und eine Fotoausstellung. | Quelle: wearevideogames.org Unter den Neueinsteigern der Woche kann sich lediglichAction-RPG "" entscheiden durchsetzen und direkt auf die Nummer Eins derflattern. Damit landet "FIFA 18" auf Platz Zwei, dicht gefolgt von "God of War", das sich konsequent in den Top Fünf verankert hat. Das neue Online-Kapitel "" steigt auf Platz 26 ein. | Quelle chart-track.co Der Gründer des Entwicklerstudiosbekommt eine Auszeichnung für seine Arbeit in der Gamebranche über die letzten 23 Jahre und wird zumbenannt. Erst kürzlich wurde aucheine solche Ehre zuteil, dem CEO von TIGA, die sich besonders für die Spieleentwicklung in der UK einsetzen. Ihm wurde allerdings sogar einverliehen. | Quelle: twitter.com

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden