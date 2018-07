Warum eigentlich Amazon-Prime nutzen?

Eine Umfrage der Marktforscher von The Diffusion Group unter US-Konsumenten beschäftigte sich mit der Frage, was für sie der ausschlaggebende Grund sei, über eine Prime-Mitgliedschaft bei Amazon zu verfügen. Denn mehr als die Hälfte der US-Breitband-User soll die Zusatzleistungen, die über das Prime-Angebot gewährt werden, nutzen. Aber welcher Vorteil ist entscheidend, damit Amazon-Kunden loyal bleiben? Laut The Diffusion Company hätten acht von zehn Befragten erklärt, dass der kostenfreie Premiumversand für die Mehrzahl der Artikel der wichtigste Benefit sei. 79 Prozent stimmten zu, dass "free shipping" an erster Stelle steht.An zweiter Stelle steht zwar bereits Prime Video, allerdings nur mit elf Prozent. Die Nutzung von Prime Music kommt sogar nur auf einem Wert von vier Prozent. Prime Reading und Twitch spielen mit jeweils zwei Prozent fast gar keine Rolle.Prime sei in erster Linie und vor allem wichtig für Amazon, um seine Kunden-Beziehungen weiter zu entwickeln, und der Schlüssel dafür sei der kostenlose Versand, so Marktforschungschef Michael Greeson. Dennoch dürfe man Zusatzangebote wie Video und Musik nicht unterschätzen, da sie neue Prime-Kunden generieren helfen. Zudem sei das Prime-Angebot ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu Medienfirmen wie Netflix, Hulu oder Spotify: "Die Wettbewerbsbedrohung, die Amazon für die Medienindustrie darstellt, ist einzigartig."

