Warner schnappt sich "Hitman"

IO Interactive findet einen neuen Publishing-Partner für " Hitman ". Mit Warner Bros. Interactive Entertainment schließt das dänische Studio ein weltweites Veröffentlichungs- und Vertriebsabkommen. Der US-Publisher bringt die " Hitman: Definitive Edition " am 17. Mai für PlayStation 4 und Xbox One im Einzelhandel. Es handelt sich um eine inhaltlich erweiterte Neuauflage des 2016 zunächst in Episodenform veröffentlichten, bis dato letzten "Hitman"-Serienteils."Es ist uns ein großes Vergnügen, mit IO Interactive zusammenzuarbeiten, einem talentierten Studio, das seit vielen Jahren die unverwechselbaren 'Hitman'-Spiele produziert", sagt David Haddad, der President von Warner Bros. Interactive Entertainment. "Die leidenschaftliche, weltweite 'Hitman'-Community hat die Rückkehr der Serie sehr begrüßt, und wir können es kaum erwarten, die 'Hitman: Definitive Edition' nächsten Monat zu den Fans und Spielern zu bringen.""Hitman" und IO Interactive waren einst in Besitz von Square Enix . Im Frühjahr 2017 trennte sich der japanische Publisher allerdings von dem Entwicklerteam in Kopenhagen. Weil man aber offenbar keinen Käufer für das Studio finden konnte, macht das Team seitdem als unabhängiges Unternehmen weiter. Auch die Rechte an der "Hitman"-Marke konnten die Dänen zurückkaufen, um es in einer "Game of the Year"-Edition selbst zu vermarkten . Mit Warner Bros. Interactive hat IO aber nun wieder einen schlagkräftigen Publisher mit Vertriebs- und Marketingmacht an seiner Seite."Mit einem Partner wie Warner Bros. Interactive Entertainment zusammenzuarbeiten, bedeutet, dass sich das Studio darauf konzentrieren kann, was es am besten kann - nämlich Spiele zu entwickeln", sagt Hakan Abrak , CEO IO Interactive.

