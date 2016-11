Warner Bros. übernimmt Machinima

Seit 2014 ist Warner Bros. an Machinima beteiligt, einem Multi-Channel-Netzwerk (MCN) mit dem Fokus auf Faninhalte mit Gamesbezug. Nun will der Hollywood Major auch die restlichen Anteile übernehmen. Dies bestätige Craig Hunegs, Präsident Business and Strategy der TV-Gruppe und Präsident der im Juni gegründeten Division Warner Bros. Digital Networks . Machinima soll als eigenständiges Unternehmen als Teil der Digital-Networks-Gruppe erhalten bleiben. Einzelheiten zum jetzt unterzeichneten Abkommen zur Übernahme hat Warner nicht genannt. Die liefert jedoch das US-Branchenblatt "Variety". Die Übernahme habe ein Volumen von fast 100 Mio. Dollar, sagt "Variety" unter Berufung auf Quellen nahe der Verkaufsverhandlungen. Zum Vergleich: ProSiebenSat.1 hat Mitte 2015 über 80 Mio. Dollar investiert, um ihren Anteil am US-Multichannel-Network Collective Digital Studio von 20 auf 75 Prozent zu erhöhen."Für Warner ist der Kauf ein weiterer, bedeutsamer Schrittt beim Ausbau der direkten Kundenbeziehungen", so Hunegs. Machinima gehört zu den größten Produzenten digitaler Videos mit Gamesbezug. Inhaltlich bietet Machinima wesentlich mehr, als die in diesem Segment üblichen Let's-Play-Videos. Machinima vermarktet neben Let's Plays vor allem auch Fanfilme, Zeichentrickserien oder gescriptete Kurzfilme, die mit Hilfe von Game-Enginges inszeniert werden. Letztere werden auch Machinimas genannt.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen