Wargaming wird 20

Anlässlich seines 20. Geburtstags startet Wargaming eine einmonatige Marketingaktion, die sich über sämtliche seiner Titel zieht. Spieler können sich auf In-Game-Events, Preisnachlässe und spezielle Items freuen.Seit seiner Gründung 1998 veröffentlichte der weißrussische Entwickler und Publisher über 15 Spiele für PC, Konsolen und mobile Endgeräte. Während der Hauptsitz des Studios mittlerweile in Nikosia, Zypern liegt, agiert Wargaming in mehr als 20 Büros weltweit. Den Durchbruch erreichte der Entwickler mit seiner " World of Tanks "-Reihe und konnte vor allem im Bereich Free-to-Play einen Namen für sich machen.Den ganzen August lang gibt es zu Ehren des Jubiläums unter anderem einen Missionsmarathon in "World of Tanks", fünf brandneue Kampfmissionen in "World of Warplanes" sowie ein neuesn Ingame-Event in "World of Tanks: Mercenaries", wofür Interessenten sich hier anmelden können. Am 22. August zelebriert "World of Warships" zusätzlich seinen dritten Geburtstag und versetzt zur Feier des Tages alle Kapitäne in seine Heimatstadt St. Petersburg.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden