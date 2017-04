Wargaming sponsert Le-Mans-Team

Die European Le Mans Series (ELMS) ist eine Motorsportdisziplin für Langstreckenrennen. Wargaming ist dort in diesem Jahr als Sponsor vertreten. Der "World of Tanks"-Entwickler schließt sich mit dem Team AT Racing zusammen, um deren Rennwagen im Design des Spiels auf die Strecke zu schicken. Der Rennstahl kommt ebenso wie Wargaming aus Weißrussland. Der Spielehersteller ist somit das erste Gaming-Unternehmen, das einen Le-Mans-Boliden vollends branded."Geschwindigkeit, schnelle Reaktionen, Teamwork und die passenden Entscheidungen zum richtigen Zeitpunkt braucht man für 'World of Tanks' und für Ausdauerrennen", so Maxim Chuvalov, Product Marketing Manager bei Wargaming. "Wir wünschen dem Team viel Erfolg und freuen uns schon darauf, sie auf der Rennstrecke zu sehen.Das Team wird mit dem Rennwagen im "World of Tanks"-Look zunächst im britischen Silverstone am 14. und am 15. April, vom 12. bis zum 14. Mai in Monza, Italien, und vom 22. bis zum 23. Juli auf dem Red Bull Ring in Österreich zu sehen sein.

Quelle: GamesMarkt.de

