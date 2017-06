Wargaming macht mobil

Der weißrussische Publisher Wargaming baut seine Mobile-Sparte weiter aus und produziert und vertreibt in Zukunft auch eigene Mobile-Titel abseits der bekannten Eigenmarken. Der Publisher gründet dafür eine eigene Mobile-Gaming-Division auf Zypern namens Wargaming Mobile, die sich um Entwicklung und Publishing von neuen Free-to-Play-Titeln kümmert.Zusätzlich startet Wargaming Mobile ein Unterstützungs-Programm für Third-Party-Entwickler. Wargaming bietet den Entwickler dafür eine sechsmonatige Testphase an, in der die Studios kostenlos und unverbindlich Zugriff auf verschiedene Entwickler-Services erhalten. Bewähren sich die Third-Party-Studios in der Soft-Launch-Phase können diese weitere Förderungen und schlussendlich auch einen Publishing-Vertrag mit Wargaming Mobile erhalten."Wargaming Mobile steht für mehr als nur die Adaptionen von Wargamings erfolgreichen PC-Titeln für Smartphones und Tablets, wie es bereits mit World of Tanks Blitz umgesetzt wurde", so Keith Kawahata. "Wir bieten auch das Wargaming Mobile Publishing-Programm an - eine umfangreiche Publishing-Lösung für kleinere Entwickler, die als Sprungbrett dienen soll und den Entwicklern schnelle Präsenz am Markt und die Aufmerksamkeit der Kunden bietet. Wir freuen uns darauf, eigene und Third-Party-Spiele anzubieten, die nicht nur auf unseren bekannten Militärfahrzeug-MMOs basieren. Wir werden das Line-Up mit anderen Genres erweitern, wie wir es bereits erfolgreich mit 'Gods and Glory' umgesetzt haben."

Quelle: GamesMarkt.de

