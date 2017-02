Wargaming erreicht mit Super-Bowl-Spots Millionenpublikum

Zum ersten Mal in seiner Firmengeschichte hat sich Wargaming für eine Werbeschaltung bei der Live-Übertragung des Super Bowls entschieden. Dabei liefen zwei Werbespots zu " World of Tanks ", die in den Pausen des größten amerikanischen Sportereignisses zu sehen waren. Das 51. Super-Bowl-Finale am vergangenen Sonntag sahen sich alleine in den USA über 113 Millionen Menschen an. Die Anzeigenplätze während es Endspiels der US-Football-Liga zählen traditionell zu den teuersten: Die Platzierung eines 30-Sekunden-Clips während der Live-Übertragung kostete in diesem Jahr rund fünf Millionen Dollar."Ein Teil des größten Sport-Events in Amerika zu sein ist etwas ganz besonderes und ein wunderbarer Start für das Jahr 2017", so Juuso Myllyrinne, Head of Global Marketing and PR bei Wargaming. "'World of Tanks' auf den großen Leinwänden während des Spiels zu sehen, war für uns eine tolle Möglichkeit, um die Fans und Neulinge im Spiel anzusprechen. Die gekonnte Zuschaustellung, die nötigen Fähigkeiten und das taktische Teamwork sind Dinge, die 'World of Tanks' und American Football verbindet und deshalb hat es in unseren Augen wunderbar gepasst."

Quelle: GamesMarkt.de

