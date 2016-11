"Warframe" mit neuer Steam-Bestmarke

"Warframe" datiert zwar bereits auf März 2013 zurück, dank konstanter Update-Politik und Pflege mauserte sich der Free-to-Play-Shooter allerdings zum Dauerbrenner. Am vergangenen Wochenende registrierte die Plattform Steam mit 68.530 gleichzeitigen Spielern und insgesamt 1,2 Millionen Stunden im Spiel verbrachter Zeit an einem Tag einen neuen "Warframe"-Rekord, der dem Download-Titel zugleich in die Top-Drei der meistgespielten Steam-Spiele bis dato katapultierte."Warframe" zog bis heute über 26 Millionen registrierte Spieler an und knackte in diesem November bereits einen eigenen Rekord mit über einer Millionen gleichzeitiger Spieler über alle Plattformen (PC, Xbox One und PS4) hinweg. Entwickelt wurde "Warframe" von Digital Extremes (u.a " The Darkness II "), die den Titel in Eigenregie vermarkten.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen