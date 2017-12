Wahl für Steam Awards beginnt

Valve führt die vor einem Jahr begonnene Aktion der Steam Awards heuer weiter. Wie beim Debüt können die Nutzer des Download-Stores die besten Spiele in einer Vielzahl von Kategorien bestimmen. Die nominierten Finalisten müssen dabei nicht zwingend in den letzten zwölf Monaten veröffentlicht worden sein. Insgesamt 13 Kategorien werden bei den Steam Awards 2017 ausgezeichnet, das sind vier Preise mehr als beim letzten Mal. Ab sofort haben die Steam-Nutzer jeden Tag 24 Stunden Zeit, für den Gewinner in ein...

