Wacken treibt Digitalisierung voran und kündigt ESL Arena an

Großansicht Hier liegen auch die Digitalkabel im Boden: Pipelines im Wacken-Gelände (Bild: Jasper Arendt) Hier liegen auch die Digitalkabel im Boden: Pipelines im Wacken-Gelände (Bild: Jasper Arendt)

Die Metalband Mantar spielte jüngst auf dem Wacken-Gelände ein Konzert, das per Stream weltweit übertragen wurde. Mit der Aktion wollen die Wacken-Veranstalter auch auf die Digitalanbindung des Festivals hinweisen. "Wir begleiten die Band schon länger, insofern war es schön, in der Lage zu sein, so etwas umsetzen zu können. Es ist top gelaufen, in hoher Auflösung", blickt W:O:A-Gründer Thomas Jensen auf die Veranstaltung zurück."Während die Netzabdeckung in anderen ländlichen Regionen Deutschlands nach wie vor deutliche qualitative Einbußen oder gar Lücken aufweist, herrscht in Wacken ein Datendurchsatz vergleichbar mit einer mittleren Kleinstadt", teilt das Festival mit. 2010 begannen die Festivalveranstalter mit dem Glasfaserausbau, mittlerweile sind über acht Kilometer entsprechender Leitungen fest auf dem Gelände installiert. 576 Fasern ziehen sich durch den Boden, je 144 pro Kabel. Seit 2017 eine neue Bierpipeline verlegt wurde, hängen selbst die Bartresen auf dem Gelände am Digitalnetz.Aktuell ermöglicht die Technik dem W:O:A einen 1,5 Gigabit-Internetanschluss. Zum Vergleich: Ein gängiger Telekom-VDSL-Anschluss bietet einen Datendurchsatz von 50 Megabit pro Sekunde. Wo die Kabel nicht hinreichen, etwa zu abgelegenen Zonen auf dem Camping-Areal, arbeitet das Festival mit Richtfunk, um Breitband sicherzustellen."Für uns war es ein logischer Schritt, sofort mitzumachen", erklärt Jensen. "Wacken ist einerseits sehr lokal - das kleine Dorf. Und andererseits haben wir die Welt bei uns zu Gast. Wir brauchen diese gute Anbindung, um mit unseren Partnern Livestreams zu organisieren. Auch wenn der Vorverkauf gleich nach dem Festival wieder anfängt, ist diese hohe Datenkapazität nötig; und die Anforderungen an das Netz werden im Jubiläumsjahr 2019, in dem unser Open Air zum 30. Mal stattfinden wird, eher noch steigen."Auch die umliegenden Ortschaften würden von der Modernisierung profitieren, erläutern die Wacken-Macher. Das ICS Team arbeitete beim Bau des Netzes eng mit den Nachbargemeinden zusammen, dort verlegte Telekommunikationsanbieter wilhelm.tel ebenfalls Glasfaserleitungen. "Wir sehen das Festival als Katalysator für die gesamte Region, in anderen Gemeinden ist es wahrscheinlich viel schwieriger, auf die benötigten Anschlusszahlen zu kommen. Bei uns war die Bereitschaft dafür riesig."Auch die Bereitschaft, über den Tellerrand der Metalszene zu schauen, ist in Wacken groß. Nach jahrelanger Kooperation mit der Wrestling-Community bietet das Festival 2018 erstmals der E-Sports-Gemeinschaft ein Forum und will auf diese Weise "den digitalen Gedanken noch ein Stück weiterdenken".In der ESL Arena Wacken wird die Electronic Sports League (ESL) Wettkämpfe austragen, Besuchern steht eine Free-2-Play-Area zur Verfügung und Jensen kann sich auch die Einbindung von Bands vorstellen. "Ich bin überhaupt kein Gamer - bei mir hört das bei Skat und Halma auf", lacht er. "Aber im Team finden sich viele Gaming-Affine und genau wie aus der Filmwelt ist Metal auch aus der Spielewelt nicht wegzudenken. Viele Soundtracks beinhalten etwa Songs von großen oder kleinen Metalbands."Auf einem idealen Festival verschwimmen für Jensen die Grenzen zwischen analogen und digitalen Welten ohnehin: "In Wacken besteht eigentlich gar kein Unterschied zwischen analog und digital. Das was wir digital und virtuell machen, machen wir auch analog. Wir bringen Leute zusammen - auf dem Acker und im Internet. So soll das auch bleiben."Und auch in diesem Jahr wird das Wacken Open Air viele Leute zusammenbringen. Weniger als 1000 der insgesamt 75.000 Tickets sind nur noch verfügbar. Damit steht das Festival kurz vor ausverkauft.

Quelle: MusikWoche

