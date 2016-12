VR zu Weihnachten gefragt

Es sind nur noch knapp zwei Wochen bis Weihnachten und wie jedes Jahr ist Unterhaltungselektronik als Geschenk wieder hoch im Kurs. Wie eine repräsentative Studie durch die Meinungsforscher YouGov im Auftrag des BIU herausgefanden, werden rund elf Millionen Deutsche ihren Liebsten in diesem Jahr Elektronik unter den Baum legen. Spitzenreiter der elektronischen Geschenke unter allen befragten Internetnutzern ist erneut das Smartphone. Rund jeder Zweite (47 Prozent) verschenkt ein neues Telefon, dicht gefolgt von Tablets mit 33 Prozent und Spielekonsolen, die jeder fünfte Onlinenutzer (22 Prozent) verschenkt.Neu im Weihnachtsgeschäft dabei sind diese Jahr Virtual-Reality-Brillen. Neun Prozent, also rund 6,2 Mio. Menschen, haben laut Studie vor, eine der neuen VR-Brillen von HTC, PlayStation oder Oculus als Geschenk zu kaufen. Das entspricht der gleichen Anzahl an Menschen, die sich über ein solches Geschenk zu Weihnachten besonders freuen würden. Bei der Altersgruppe der 16- bis 24-jährigen liegt der Wert sogar bei 18 Prozent und bei den 25- bis 34-jährigen würde sich auch jeder Sechste über eine VR-Brille als Weihnachtsgeschenk freuen."Unterhaltungselektronik mit der gespielt werden kann, liegt im Trend und wird in diesem Jahr unter vielen Millionen Weihnachtsbäumen in Deutschland liegen. Das gilt nicht nur für Spielekonsolen, sondern auch für Smartphones und Tablets, in deren App Stores Games die mit Abstand beliebteste Kategorie sind", sagt Dr. Maximilian Schenk , BIU-Geschäftsführer. "Die Beliebtheit von Spielekonsolen als Weihnachtsgeschenk ist auch in diesem Jahr unverändert hoch: Erweiterungen wie Virtual-Reality-Brillen, überarbeitete Konsolen-Modelle mit 4K- und HDR-Unterstützung oder auch neue Entertainment-Dienste steigern die Attraktivität der aktuellen Generation, auch wenn diese bereits seit ein paar Jahren erhältlich ist."

