VR NOW gibt Sprecher bekannt

Die neue Virtual Reality Konferenz "VR NOW - The Tech Biz Art Conference", des im April gegründeten Verbandes Virtual Reality e.V. Berlin-Brandenburg gibt die ersten Sprecher bekannt. Für die Konferenz am 16. November in Potsdam werden Speaker aus der Games-, Film-, Medizin-, Architektur- und Automobil-Brache erwartet, die sich alle dem neuen VR-Medium verschrieben haben und aktuelle Trends und Themen der Branche aufgreifen.Unter den Vortragenden befinden sich Brachenvertreter wie der Belgier Pieter van Leugenhagen, der Mitgründer der immersiven Medienagentur The Yondr, der deutsche Journalist Martin Heller, der über seine 360-Grad-Videos und seine neu gegründeten Firma IntoVR spricht und die Amerikanerin Debby Shepard vom VR-Anbieter AltspaceVR, die in ihrem Vortrag über soziale Isolation und Interaktion im virtuellen Raum berichtet.Abschließend veranstalten die Organisatoren die neu geschaffene Preisverleihung der VR NOW Awards, bei denen die besten VR-Projekte in den Bereichen Technik, Wirtschaft und Kunst ausgezeichnet werden.Tickets für die eintägige Veranstaltung gibt es im Online-Shop zu bestellen. Den Early Bird-Preis von 99 Euro für einen normalen Conference-Pass gibt es noch bis zum 11. November, danach verteuern sich die Karten auf 199 Euro. Studenten erhalten das Ticket für vergünstigte 45 Euro.

