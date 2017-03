Vorschläge für mehr Chancengleichheit für Frauen in Kultur und Medien in Arbeit

Großansicht Kulturstaatsministerin Monika Grütters lud zum zweiten Mal zum Runden Tisch "Frauen in Kultur und Medien" ein (Bild: Christof Rieken) Kulturstaatsministerin Monika Grütters lud zum zweiten Mal zum Runden Tisch "Frauen in Kultur und Medien" ein (Bild: Christof Rieken)

Rund 60 Vertreterinnen und Vertreter aus dem Kultur- und Medienbereich sind heute der Einladung von Kulturstaatsministerin Monika Grütters in die Akademie der Künste zum zweiten Treffen des Runden Tischs "Frauen in Kultur und Medien" gefolgt. Dieser war von Grütters im Dezember vergangenen Jahres ins Leben gerufen worden, nachdem eine von ihr finanzierte Studie des Deutschen Kulturrats auch für den Kultur- und Medienbereich eine Chancenungleichheit zwischen Frauen und Männern belegt hatte.Zu Beginn des Treffens erklärte Grütters: "Der Runde Tisch soll die Kräfte bündeln, die es braucht, um gemeinsam mehr Chancengleichheit in Kultur und Medien zu erreichen. Dabei geht es mir vor allem um vier Ziele: mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, Gremien und Jurys ausgeglichen zu besetzen, die Lohnlücke zu verringern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Nun gilt es, konkrete Vorschläge zu entwickeln, wie diese Ziele realisiert werden können."Hierzu wurden sechs Arbeitskreise für die Sparten Bildende Kunst, Musik, Literatur, Darstellende Kunst, Film- und Medienkunst sowie Presse und Rundfunk gegründet. Dort sollen jetzt Ideen und Empfehlungen erarbeitet werden, die dann im BKM geprüft werden. Zum Abschluss des Runden Tischs im Sommer sollen in einem Abschlussbericht Befunde und Lösungsvorschläge vorgelegt werden.

Quelle: Blickpunkt:Film

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen