Vorjahressieger verteidigt PES Media Cup

Großansicht Tobias Veltin, Markus Eberhard, Marcus Rätzke, Wolfgang Ebert (v.l.) (Bild: Konami) Tobias Veltin, Markus Eberhard, Marcus Rätzke, Wolfgang Ebert (v.l.) (Bild: Konami)

Der Sieger des diesjährigen PES Media Cup steht fest. Konami hatte zum 16. Mal zu dem Journalisten-Event rund um sein Fußballspiel "Pro Evolution Soccer" geladen und am 23. Mai traten dann insgesamt 24 Journalisten in der PS4-Version von "PES 2017" gegeneinander an. In der Münchner Fußballkneipe Stadion an der Schleißheimerstraße spielten sie um Tickets ausgerechnet für ein Heimspiel des FC-Bayern-München-Dauerrivalen Borussia Dortmund. Gewonnen hat am Ende Markus Rätzke, freier Redakteur von Gameswelt, der schon im Vorjahr triumphierte.

Quelle: GamesMarkt.de

