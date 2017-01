Volmer wird Head of Sales Germany bei BenQ

Kai Volmer stößt als neuer Head of Sales zu BenQ Deutschland , wo er ab sofort den Gesamtvertrieb des Unternehmens hierzulande verantwortet. Das taiwanesische Unternehmen ist vor allem für Displays und Beamer bekannt, bietet unter dem Label "Zowie" auch dedizierte Gamer-Produkte an. Die deutsche Niederlassung befindet sich in Oberhausen.Volmer blickt auf lange Jahre Erfahrung im PC-Hardware-Segment zurück. Zu seinen wichtigsten Stationen zählt LG, wo er insgesamt mehr als acht Jahre in unterschiedlichen Funktionen tätig war. Davor er Volmer fast zehn Jahre beim Distributor Delo Computer tätig."Wir sind sehr froh, dass wir die Position Head of Sales mit Kai Volmer besetzen konnten", freut sich Oliver Barz, Managing Director und Vice President Europe bei BenQ. "Fast 20 Jahre Vertriebserfahrung, gute Kontakte im Channel und in der Distribution machen ihn zum idealen Kandidaten. Dank seines Branchen- und Produktwissens verfügt er über umfassende Kenntnisse in den von BenQ fokussierten Märkten und kann die Entwicklung und Umsetzung neuer Geschäftsideen, insbesondere im B2B Segment, vorantreiben."

