Vivendi steigt mit Millionengewinnen bei Fnac Darty aus

Großansicht Bleibt zunächst im Board of Directors von Fnac Darty: Stéphane Roussel (Bild: Bernard Sidler / Vivendi) Bleibt zunächst im Board of Directors von Fnac Darty: Stéphane Roussel (Bild: Bernard Sidler / Vivendi)

Nach gerade einmal gut zwei Jahren beendet Vivendi sein Engagement bei Fnac Darty. Den Ausstieg aus dem Kreis der Aktionäre gab Vivendi jüngst bekannt, will aber dennoch weiterhin partnerschaftlich mit dem Handelskonzern zusammenarbeiten.Der Ausflug in den Einzelhandel spült dem französischen Mutterkonzern von Universal Music und Gameloft einen dreistelligen Millionengewinn in die Kasse. Schließlich hatte Vivendi im Frühjahr 2016 einen Minderheitsanteil von rund 15 Prozent an Fnac übernommen . Das Paket hatte damals bei einem Aktienkurs von 54 Euro pro Aktie ein Volumen von rund 159 Millionen Euro. Nun soll Vivendi für seinen derzeit noch elf Prozent an Fnac Darty umfassenden Anteil am 10. Juli 267 Millionen Euro in bar erhalten.Als Mitglieder des Vivendi-Verwaltungsrats sollen zudem Stéphane Roussel und Simon Gillham weiterhin dem Board of Directors von Fnac Darty angehören.Der auf Home Entertainment, Musik, Games, Bücher und Unterhaltungselektronik spezialisierte französische Handelsriese Fnac erhielt im Sommer 2016 von den französischen Kartellwächtern grünes Licht für die Übernahme der Elektronikkette Darty , im Sommer 2017 stieg dann die Ceconomy-Mutter von MediaMarkt und Saturn millionenschwer bei Fnac Darty ein und zum größten Anteilseigner am französischen Handelskonzern auf.Gerüchteweise könnte Vivendi einen Teil der Gewinne ins Livegeschäft investieren. So soll der Konzern laut Informationen von "Magestion Billetterie" kurz vor der Übernahme des französischen Festivals Garorock stehen.

Quelle: MusikWoche

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden