Vivendi schielt weiter nach Ubisoft

Vivendi lässt nicht von Ubisoft ab. Der Medienkonzern plant intern offenbar weiter eine Übernahme des Publishers, obwohl sich dieser mit Händen und Füßen dagegen wehrt . Über das letzte Jahr kaufte Vivendi in mehreren Runden Aktien von Ubisoft, steht nun aktuell bei einem Anteil von 25,15 Prozent der Wertpapiere - ab 30 Prozent wäre Vivendi rechtlich dazu verpflichtet, ein formales Übernahmeangebot vorzulegen.Wie die Nachrichtenagentur Reuters aus Vivendi-Kreisen erfahren haben will, stehe die Übernahme von Ubisoft für dieses Jahr auf der Liste des Vorstands in Paris. Der Mischkonzern wolle weiter wachsen und dies vor allem durch den Zukauf von Unternehmen realisieren. Mit Gameloft wurde im vergangenen Jahr bereits ein Gameshersteller geschluckt, mit Ubisoft hätte sich Vivendi allerdings einen deutlich größeren Brocken aufgetischt. Mit einem Marktanteil von rund 15 Prozent ist der ebenfalls in Frankreich beheimatete Games-Publisher und -Hersteller aktuell auf den Umsatz bezogen das größte Unternehmen seine Art.

Quelle: GamesMarkt.de

