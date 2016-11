Vivendi hält Viertel an Ubisoft

Vivendi verfährt weiter nach der Eichhörnchen-Methode. In kleinen Chargen kauft der Medienkonzern Anteile an Ubisoft auf. Wie das Unternehmen in einer verpflichtenden kurzen Mitteilung bekannt gab, wurden Anfang November weitere Aktien hinzugekauft. Vivendi hält nun 24,059 Prozent an Ubisoft und verfügt über 21,296 Prozent der Stimmrechte.Die gesetzlich vorgeschriebene Meldeschwelle von 24 Prozent wurde durch die neuerlichen Zukäufe an Wertpapieren erreicht. Vivendi hält nun nahezu ein Viertel am französischen Publisher und befeuert die Gerüchte um eine angestrebte feindliche Übernahme weiter.

Quelle: GamesMarkt.de

