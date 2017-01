Virgin Lands gibt Animationsfilme auf

Das Animationsstudio Virgin Lands zieht sich aus dem Segment der Animationsfilme zurück. Das Würzburger Unternehmen gibt seine Sparte auf, in der Produktionen in Spielfilmlänge wie " Die Häschenschule " oder " Der kleine Medicus " entstanden. Im Zuge der Umstrukturierung musste sich das Unternehmen von drei Mitarbeitern trennen.In Zukunft will sich Virgin Lands wieder auf das angestammte Geschäft konzentrieren, das in der Erstellung von CGI-Inhalten im Kundenauftrag liegt. Die Animationen kommen in PC- und Videospielen sowie Industrie-Animationen zum Einsatz. Zuletzt produzierte man beispielsweise im Auftrag von Daedalic den Launch-Trailer für " Shadow Tactics: Blades of the Shogun ". Für die Kunden aus der Gamesbranche ändert sich laut Virigin Lands durch die jüngsten Maßnahmen nichts."Wir sind sehr stolz darauf, uns in den vergangenen Jahren auch im Bereich der Animationsfilme einen Namen gemacht zu haben", sagt Geschäftsführer Tobias Weingärtner . "Allerdings mussten wir dabei feststellen, dass nicht nur in Hollywood die Produktion eines CGI-Animationsfilms ein großes wirtschaftliches Risiko darstellt. Wir haben deshalb entschieden, uns ab sofort wieder auf unsere eigentlichen Stärken zu fokussieren. Die beiden Bereiche Videospiel- und Industrie-Animation haben seit jeher maßgeblich zu unsere Stabilität und Kontinuität beigetragen. Entsprechend werden wir uns ab sofort wieder ausschließlich auf dieses Kerngeschäft fokussieren und unser Know-how hier weiter ausbauen. Gerade im Bereich der Virtual Reality eröffnen uns hier aus visueller Perspektive buchstäblich neue Welten, die wir in den kommenden Monaten und Jahren erkunden möchten."

