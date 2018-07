Vierte Auflage für Global Top Round

Das Indie-Support-Programm Global Top Round (GTR) geht in die vierte Auflage. Der Accelerator fördert erneut Spiele von unabhängigen Entwicklern mit bis zu 300.000 Dollar. Damit wurde die Summe deutlich erhöht, denn im Vorjahr belief sich die maximale Förderung noch auf 90.000 Dollar.Ab sofort läuft die Anmeldefrist für GTR 2018. Noch bis zum 19. August können online Bewerbungen eingereicht werden. Voraussetzungen sind, dass die Studios maximal zehn Mitarbeiter und ein noch unveröffentlichtes Spiel, das 2019 erscheinen soll, vorweisen können. Unter den Bewerbungen werden insgesamt 20 Produktionen von 20 Studios ausgewählt und zur GTR-Konferenz 2018 eingeladen. Diese findet heuer im malaysischen Kuala Lumpur auf der Level Up KL Game Conference (27. bis 28. Oktober) statt. Dort präsentieren die Entwickler ihre Spiele einer Fachjury, die dann die zehn vielversprechendsten Produktionen in das Accelerator Program aufnehmen.GTR wurde unter der Federführung des südkoreanischen Beratung- und Investitionshauses Tab the Momentum in Kooperation mit internationalen Partnern entwickelt. Zu diesen gehört auch die deutsche Target Games , das Unternehmen von Thorsten Unger und André Bernhardt . Auf deutsche Entwickler profitierten in der Vergangheit bereits von GTR-Mitteln. Für die finanzielle Förderung und Unterstützung von Projekten geben die ausgewählten Studios einen Eigenkapitalanteil in Höhe von maximal fünf Prozent sowie einen Teil der Einnahmen aus dem Projekt an GTR ab.

Quelle: GamesMarkt.de

