Vier Millionen testen "Trove"-Beta

Die Konsolen-Version des Free-to-Play-MMO "Trove" von Entwickler Trion Worlds erhält nach einer längeren Beta-Phase einen offiziellen Release-Termin. Am 14. März erscheint die finale Version als Download für die PS4 und Xbox One. Der Konsolen-Ableger des beliebten PC-Free-to-Plays befindet sich seit einigen Monaten in der offenen Betaphase. Seit deren Start haben knapp vier Millionen Spieler "Trove" angespielt. Ursprünglich sollte der Titel bereits im Herbst letzten Jahres für PS4 und Xbox One erscheinen , wurde anschließend aber auf 2017 verschoben."Als Trions erster Titel für die neueste Konsolengeneration ist 'Trove' bereits jetzt an der Spitze der Free-to-Play-Charts, und das, obwohl der offizielle Release noch ein paar Wochen auf sich warten lässt", so Scott Hartsman, CEO von Trion Worlds. "Wir waren stets der Überzeugung, dass 'Trove' die ideale MMO-Erfahrung für Konsolen sein würde, und wir sind begeistert, dass so viele Xbox One- und PlayStation 4-Gamer das auch so sehen."

Quelle: GamesMarkt.de

