VIECC schafft Besucherrekord

60 Stargäste, 58 Stunden Programm, über 300 Aussteller und 24.753 Besucher - die VIECC Vienna Comic Con 2017, die am 18. und 19. November stattfand, war ein voller Erfolg. Und es war eine Rekordveranstaltung. Gegenüber Vorjahr stieg die Besucherzahl um 13 Prozent. Ein Grund für den Erfolg ist sicher das Programm. Auf der VIECC kamen Schauspieler unter anderem von "Game of Thrones", "Herr der Ringe", "Star Wars", "Star Trek", "Hobbit", "Harry Potter" und anderen global erfolgreichen Hollywood-Produktionen. Dazu veranstaltete die Reed Exhibitions die VIECC Championship of Cosplay und legte gemeinsam mit Riot Games das "VCA Vienna Challengers Arena" auf, Österreichs größtes "League of Legends"-Turnier. Dank der parallel stattfindenden Influencer Video Con gaben sich zudem 30 YouTube- und Twitch-Stars aus Österreich und Deutschland die Klinke in die Hand."Dieser Riesenerfolg motiviert uns mächtig. Vielen herzlichen Dank an alle - vor allem an die Fans. Sie haben die VIECC Vienna Comic Con 2017 mit ihrer Begeisterung zu einem pulsierenden Event der Popkultur gemacht", so Benedikt Binder-Krieglstein Chef von Reed Exhibitions. Auch der Termin der nächsten VIECC Vienna Comic Con steht bereits fest. Sie findet am 17. und 18. November 2018 ebenfalls in der Messe Wien statt.

