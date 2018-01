VideoDays machen Doppeltermin fix

Großansicht Kommt auf rund 580.000 Abonnenten bei YouTube: Mike Singer (Bild: Robert Wunsch) Kommt auf rund 580.000 Abonnenten bei YouTube: Mike Singer (Bild: Robert Wunsch)

Bei den VideoDays, die am 16. und 17. Juni 2018 in der Mercedes-Benz Arena Berlin sowie am 11. und 12. August in der Kölner Lanxess Arena stattfinden, kommt die Social-Media-Szene zusammen.Für das musikalische Programm in Berlin sorgen Künstler wie Die Lochis, Kayef oder Mike Singer. Daneben haben sich YouTube-Stars wie Faye Montana, Nona Kanal oder Lisa-Marie Schiffner angekündigt. Das Line-up für die Ausgabe in Köln wollen die Veranstalter von Divimove in den kommenden Tagen bekannt geben.Für beide Veranstaltungen zusammen rechnen die Veranstalter mit 25.000 Gästen. 2010 wurden die VideoDays als Treffpunkt für die Webvideobranche gegründet.

Quelle: MusikWoche

