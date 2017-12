VG Media holt Urheberrechtsexperten Stefan Heck

In den vergangenen Jahren machte sich Stefan Heck im Bundestag und bei den Repräsentanten der Kultur- und Kreativwirtschaft in Fragen des Urheberrechts einen Namen - zum Beispiel bei der Neuregelung des Urhebervertragsrechts vor Jahresfrist. Zuletzt allerdings verpasste der CDU-Politiker bei den Bundestagswahlen den erneuten Einzug ins Parlament. Nun holt die VG Media Heck an Bord.Bei der Verwertungsgesellschaft der privaten Sendeunternehmen und Presseverleger soll Stefan Heck ab Anfang 2018 neben Markus Runde die Geschäftsführung verstärken und dabei für den Bereich Politik und Kommunikation verantwortlich zeichnen und "die strategische Entwicklung dieses Bereichs in Berlin und Brüssel vorantreiben", wie es bei der VG Media heißt.Als Aufsichtsratsvorsitzender der VG Media lobt Torsten Rossmann den Unionspolitiker Heck als "profilierten Experten" im Urheberrecht und "ausgewiesenen Kenner der deutschen und europäischen Politik", der die Bemühungen der Gesellschaft stärken werde, "das geistige Eigentum der Medienunternehmen als Rechteinhaber auch in der digitalen Welt zu schützen".Der promovierte Rechtswissenschaftler und Rechtsanwalt Stefan Heck tritt damit die Nachfolge von Maren Ruhfus an, die im Sommer 2013 von der GEMA kam, ihren Posten als Geschäftsführerin für den Bereich Politik und Kommunikation bei der VG Media allerdings bereits zur Jahresmitte 2017 auf eigenen Wunsch niedergelegt hatte.

Quelle: MusikWoche

