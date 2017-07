VfB Stuttgart steigt in den eSport ein

Großansicht Erhan "Dr. Erhano" Kayman und Marcel "Marlut" Lutz spielen für den VfB Stuttgart Erhan "Dr. Erhano" Kayman und Marcel "Marlut" Lutz spielen für den VfB Stuttgart

Mit dem VfB Stuttgart steigt das nächste deutsche Bundesligateam in den professionellen eSport ein. Der Verein, der dieses Jahr erneut in die erste Liga aufgesteigen konnte, verpflichtet mithilfe der Stark-eSports-Agentur zwei bekannte " Fifa "-Profis. In Zukunft spielen die beiden eSportler Erhan "Dr. Erhano" Kayman und Marcel "Marlut" Lutz in den weiß-roten Farben der Mannschaft. Damit ist Stuttgart, neben dem VfL Wolfsburg und dem FC Schalke 04 der dritte deutsche Erstligist, der in den eSport investiert."Wir nehmen uns immer wieder neuen Themen und Ideen an, die die Zukunft des VfB Stuttgart bereichern sollen", sagt Jochen Röttgermann, VfB Vorstand Vorstand Marketing und Vertrieb. "Der Einstieg in 'Fifa'-eSports und damit in einen stetig wachsenden Bereich mit einer extrem interessanten Zielgruppe zahlt auf unseren Kernbereich Fußball ein und stellt eine passende Verbindung in die virtuelle Welt dar. Gaming ist nicht nur bei einem großen Teil der jungen Generation beliebt. Es ist auch im Blickfeld vieler Unternehmen, die damit ebenso wie der VfB Stuttgart auch die Attraktivität der eigenen Marke stärken wollen. Wir freuen uns, dass 'Dr. Erhano' und 'Marlut' die weiß-roten Farben des VfB Stuttgart im "Fifa"-eSports-Bereich vertreten werden und die VfB Fans begeistern wollen."

Quelle: GamesMarkt.de

