Verkehrsministerium präsentiert DCP-Gewinner in Berlin

Am 26. und 27. August veranstaltet die Bundesregierung erneut einen Tag der offenen Tür in Berlin. Mit dabei ist auch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), zu dessen Ressortaufgaben auch Computer- und Videospiele gehören. Das zeigt sich auch auf dem Tag der offenen Tür: Im Ministerium gezeigt werden die Gewinner des Deutschen Computerspielpreises 2017 . Jeweils von 10 bis 18 Uhr können Besucher unter anderem die ausgezeichneten Spiele " Portal Knights " von Entwickler Keen Games und das Kinderspiel "She Remembered Caterpillars" von Jumpsuit Entertainment im Verkehrsministerium betrachten.

Quelle: GamesMarkt.de

