Verbraucherstimmung trübt sich ein

Großansicht Das Konsumklima zeigt sich in diesem Herbst zwar leicht eingetrübt, alles in allem sind die Verbraucher laut GfK aber dennoch in Kauflaune (Bild: Fotolia) Das Konsumklima zeigt sich in diesem Herbst zwar leicht eingetrübt, alles in allem sind die Verbraucher laut GfK aber dennoch in Kauflaune (Bild: Fotolia)

Das Konsumklima zeigt sich auch im Oktober wolkig: So hat der monatlich von der GfK ermittelte Gesamtindikator zum ersten Mal seit Juni dieses Jahres wieder die Zehn-Punkte-Marke unterschritten. Während die Konjunkturerwartung nach drei Rückgängen in Folge im Oktober wieder gestiegen ist, mussten die für den Handel maßgeblichen Indikatoren Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung zuletzt Einbußen verzeichnen: Durch ein Minus von 7,8 Punkten rutscht der Indikator Einkommenserwartung mit aktuell 44,8 Zählern deutlich unter die 50-Punkte-Marke. Dies ist der niedrigste Wert seit November 2015. Als Hauptgrund für die Sorgen der Verbraucher, real weniger Geld in der Tasche zu haben, machen die Nürnberger Marktforscher die gestiegene Inflationsrate aus. Der Rückgang der Einkommenserwartung ist offenbar auch ein Grund dafür, dass die Anschaffungsneigung - ebenfalls zum zweiten Mal in Folge - Einbußen hinnehmen muss. Für die GfK allerdings kein Grund zur Panik: Der entsprechende Indikator bewege sich mit knapp 50 Punkten nach wie vor auf hohem Niveau, von einem Ende der Kauflust zu sprechen, sei abwegig. Vor dem Hintergrund eines überaus stabilen Arbeitsmarktes sowie solider Einkommen seien die Aussichten vielmehr gut, dass die Binnennachfrage auch künftig ein wichtiger Pfeiler der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland sein werde.

Quelle: VideoMarkt

