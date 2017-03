vbw erhält Sonderstudie zum Spiele-Standort Bayern

In seiner Begrüßung zur GamifyCon fand Bertram Brossardt warme Worte für die Gamesbranche: "Die Gamesindustrie hat großes wirtschaftliches, aber auch großes kulturelles Potenzial", so der Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft . Aber er mahnte auch an, dass es nach wie vor an einigen validen Kennzahlen bspw. zur Marktstruktur fehlt. Ohne Daten könne man aber auch keine belastbaren Aussagen treffen, wo es in der Branche hakt. Hier schafft die vbw Abhilfe.Brossardt verwieß dabei auf die erste umfassende Studie zum Gamesstandort Deutschland, die derzeit an der Hamburg Media School im Auftrag von BIU und GAME entsteht. Auch die vbw beteiligt sich an der Studie. Und: "Es wird auch eine Sonderstudie speziell für die bayerische Gamesbranche geben", offenbarte Brossardt auf der GamifyCon. Wann diese vorliegen wird, ist aber nicht bekannt.

Quelle: GamesMarkt.de

