VBL-Playoffs legen Finalisten fest

Jan-Niklas Flöck

Axel Waldmannstetter

Timo Siep

Tim Katnawatos

Dennis Hammer

Christoph Geule

Tobias Wiesenfeldt

Erol Bernhardt

Tim Schwartmann

Mario Reubold

Mario Pflumm

Marcel Holy

Niklas Raseck

Timo Gruneisen

Lukas Vonderheide

Michael Bittner

Die Virtuelle Bundesliga ist im vollen Gange. Am Wochenende trafen sich die besten " FIFA 18 "-Spieler auf der PlayStation 4 und der Xbox One in Düsseldorf zu den finalen Playoffs vor dem großen VBL-Finale im April. Deshalb wurden am Samstag zunächst die Playoffs auf der PlayStation 4 zwischen 64 eSportlern ausgetragen. Am Sonntag folgten dann die anderen 64 Talente auf der Xbox One. Die besten acht Spieler auf beiden Konsolen qualifizierten sich anschließend für das Finale der Virtuellen Bundesliga 2018 am 1. April im Deutschen Fußballmuseum. Mit dabei ist unter anderem Timo Siep vom VfL Wolfsburg, Timo Gruneisen vom 1. FC Köln, Tim Schwartmann von Schalke 04 und Michael Bittner vom VfL Bochum.Die 16 Finalisten treffen im Finale auf den aktuellen Titelverteidiger Cihan Yasarlar, der für RB Leipzig an den Start geht und sieben weitere Wildcard-Gewinner, die noch nicht endgültig feststehen.Die Finalisten im Überblick:

Quelle: GamesMarkt.de

