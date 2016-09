van der Kuyl im Team17-Aufsichtsrat

Chris van der Kuyl wird Non-Executive Chairman bei Team17. Das britische Studio wurde bereits 1990 gegründet und ist vor allem für seine " Worms "-Reihe bekannt, betätigt sich aber seit einiger Zeit auch als Indie-Publisher für andere Entwickler. van der Kuyl ist Mitgründer und Präsident der 4J Studios, die beispielsweise für die Konsolenumsetzung von " Minecraft " verantwortlich zeichnen."Es ist eine Ehre, eine Rolle in der Team17-Geschichte spielen zu dürfen. Debbie und ihr Team stellen eine der tragenden Säulen der britischen Spieleindustrie dar und ich bin auf dieses neue Kapitel der Firmengeschichte sehr gespannt", sagt van der Kuyl.Die Erweiterung des Aufsichtsrats folgt kurz nach dem Einstieg der Beteiligungsgesellschaft LDC bei Team17. Im Rahmen einer Partnerschaft investierten die 16,5 Millionen Pfund in den britischen Entwickler. LDC plant weitere Investitionen für kommende Produktpartnerschaften und strategische Akquisitionen. Der erste Kauf waren die Mouldy Toof Studios und deren Marke "The Escapists".

Quelle: GamesMarkt.de

