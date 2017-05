Valve verliert weiteren Autoren

Der US-Entwickler Valve Corporation hat möglicherweise ein Autorenproblem. Wie die Nachrichtenseite gamesindustry.biz berichtet hat Chet Faliszek ihr gegenüber exklusiv seinen Ausstieg bei Valve bestätigt. In einem Zitat spielt Faliszek sein Ausscheiden als weder außergewöhnlich noch dramatisch herunter. Er habe zwölf Jahre für Valve gearbeitet und es sei Zeit für Veränderungen. Details zu seinen künftigen Plänen nannte er jedoch nicht. Betrachtet man sein Ausscheiden in einem größeren Kontext wird er aber durchaus dramatisch. Denn er ist nicht der erste Autor, der Valve verließ.Im Februar schied bereits Erik Wolpaw aus, ein Freund Faliszeks. Und 2016 kehrte auch Marc Laidlaw Valve den Rücken. Alle drei haben maßgeblich an den Storys der Half-Life und Portal-Spiele mitgeschrieben. Faliszek und Wolpaw waren zudem für die Story von Left4Dead verantwortlich. Valve hat also wesentliche Kreativkräfte in einem entscheidenden Bereich verloren. Schließlich ist das Unternehmen nicht nur für die im Westen marktführende Plattform zur digitalen Distribution von Spielen bekannt, Steam, sondern auch für seine gerade im Bereich Story herausragenden Spiele.

Quelle: GamesMarkt.de

