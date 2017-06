Valve setzt Steam-Direct-Gebühr auf 100 Dollar fest

Valve hat einen weiteren Schritt zur finalen Ablösung von Steam Greenlight hin zu Steam Direct getätigt. In einem Blogeintrag enthüllte der Entwickler und Steam-Betreiber die Höhe der Gebühr, die künftig Indies für einen Spielerelease auf Steam zahlen müssen. Die liegt mit 100 Dollar pro Spiel am unteren Ende dessen, was in den vergangenen Wochen und Monaten in der Entwickler-Community als "Sweat-Spot" diskutiert wurde. Valve selbst sagt in dem Blogeintrag, dass man ursprünglich eine Gebühr von 500 Dollar pro Spiel im Sinn hatte.Das Ziel dieser Gebühr ist - und da wird Valve auch von Seiten der Entwickler unterstützt - eine Mindestschwelle für Releases einzuführen, damit auch wirklich nur ernsthafte Angebote auf Steam landen. Gleichzeitig sollte die Gebühr aber so niedrig sein, dass auch künftig finanzschwache Indie-Entwickler sich einen Release problemlos leisten können.Parallel zur Gebühr hat Steam weitere Veränderungen in dem Kuratoren-System angekündigt. Abschließend bittet Valve vorsorglich um Geduld der Kunden. Wie bei jeder Veränderung an der Shop-Software werde es einige Anläufe benötigen, bis alle Fehler ausgemerzt sind. "Aber wir sind optimistisch", so Valve.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen