Valve kürt Steam-Award-Gewinner

Zum ersten Mal überhaupt vergibt der digitale Händler für PC-Spiele und -Software, Steam, eigene Awards für Games. Dabei setzt der Martkplatz komplett auf die Community und rief die User auf, die Nominierungen einzureichen. Parallel zu seiner Winter-Sale-Aktion vom 22. Dezember bis zum 2. Januar ließ Steam dann seine Nutzer in jeder der zwölf Kategorien für einen von fünf Finalisten abstimmen.Jetzt stehen die Gewinner der Steam-Awards fest. In den weniger ernst gehaltenen Kategorien wie "Boaaaahhhh Alter!", "Best Use Of A Farm Animal" oder "Sit Back and Relax" setzen sich weniger überaschend eher Dauerbrenner durch und nicht zwangsläufig Neuheiten aus dem Jahr 2016. Für den " Euro Truck Simulator 2 "gehen sogar zwei Steam-Awards nach Deutschland an astragon "Euro Truck Simulator 2""CS:GO""Grand Theft Auto V""Euro Truck Simulator 2"

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen