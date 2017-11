Uzunoglu übernimmt Nachfolge von Tscherne

Die Suche nach einer neuen Spitze an der Stiftung Digitale Spielkultur ist abgeschlossen: Çigdem Uzunoglu, zuletzt Geschäftsführerin von "Die gelbe Villa" der Stiftung Jovita, wird zum 1. Februar 2018 den Posten als Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielkultur übernehmen. Der Wechsel an der Stiftungsspitze wurde notwendig, da auf Wunsch der Träger die Stiftung ihre Aktivitäten deutlich ausbauen soll. Dazu sei es auch notwendig, dass die Geschäfte in Vollzeit geführt werden. Für eine Vollzeitstelle stand Peter Tscherne , seit 2012 Geschäftsführer der Stiftung, aber nicht zu Verfügung. Tscherne wird nun den Übergang an Uzunoglu aktiv gestalten."Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung bei der Stiftung Digitale Spielekultur. Computer- und Videospiele sind nicht nur ein spannendes Unterhaltungsmedium, sondern können viele andere Lebensbereiche bereichern, von der Bildung über Kunst und Kultur bis hin zu Wissenschaft und Forschung. Dieses besondere Potenzial wollen wir als Stiftung Digitale Spielekultur künftig noch stärker vermitteln und hierbei zahlreiche neue Partner aus Gesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik einbinden", so Uzunoglu.

Quelle: GamesMarkt.de

